Danse à Laon People Laon

Informations pratiques

Laon

Danse à Laon People

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03 21:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Sur un plateau blanc, posé au centre des spectateur.rices, trois interprètes issus des arts visuels, du cirque et du théâtre apparaissent d’abord dans une banalité presque anodine, comme des figures familières dont la présence ne semble rien avoir d’exceptionnel.

Sans jamais céder à la tentation de moraliser ni de sombrer dans le pathos, Claudio Stellato propose une lecture sensible et artistique de la misère sociale. Il nous invite à déplacer notre regard, à questionner nos représentations de la marginalité et à en explorer les zones d’ombre comme les possibles élans.

Au fil de la performance, les corps se transforment, les situations se dérèglent, et une tension s’installe. Les interprètes basculent peu à peu dans une folie libératrice et enivrante, où les repères disparaissent et où le chaos semble prendre le dessus.

De cette instabilité surgit pourtant l’inattendue une beauté, fragile et troublante, au cœur du désordre de l’étrangeté….

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h)

Sur un plateau blanc, posé au centre des spectateur.rices, trois interprètes issus des arts visuels, du cirque et du théâtre apparaissent d’abord dans une banalité presque anodine, comme des figures familières dont la présence ne semble rien avoir d’exceptionnel.

Sans jamais céder à la tentation de moraliser ni de sombrer dans le pathos, Claudio Stellato propose une lecture sensible et artistique de la misère sociale. Il nous invite à déplacer notre regard, à questionner nos représentations de la marginalité et à en explorer les zones d’ombre comme les possibles élans.

Au fil de la performance, les corps se transforment, les situations se dérèglent, et une tension s’installe. Les interprètes basculent peu à peu dans une folie libératrice et enivrante, où les repères disparaissent et où le chaos semble prendre le dessus.

De cette instabilité surgit pourtant l’inattendue une beauté, fragile et troublante, au cœur du désordre de l’étrangeté….

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

On a white platform, placed in the center of the audience, three performers from the visual arts, circus, and theater first appear in an almost mundane setting, like familiar figures whose presence seems nothing out of the ordinary.

Without ever giving in to the temptation to moralize or succumb to pathos, Claudio Stellato offers a sensitive and artistic interpretation of social deprivation. He invites us to shift our perspective, to question our representations of marginality, and to explore both its gray areas and its potential for growth.

As the performance unfolds, bodies transform, situations spiral out of control, and a tension builds. The performers gradually slip into a liberating and intoxicating madness, where points of reference disappear and chaos seems to take over.

Yet from this instability emerges the unexpected: a fragile and unsettling beauty at the heart of the disorder of the “strange.”

See you in the MAL ballroom at 8:30 p.m.! (Running time: 1 hour)

L’événement Danse à Laon People Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon