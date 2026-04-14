Danse au Grand Parc, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Danse au Grand Parc Samedi 2 mai, 17h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Près de 100 élèves danseuses et danseurs s’invitent au Grand Parc, pour une soirée pleine d’énergie, dans un foisonnement de styles et d’esthétiques !

Collégiens et lycéens, inscrits dans les dispositifs LAB (hors temps scolaire), les élèves préparent des pièces reflétant le travail de l’année en danse jazz et percussions, hip-hop, classique et contemporain. Le groupe Danse Adapte participera également à cette grande fête de la danse.

Venez découvrir le travail des jeunes artistes et la diversité des projets chorégraphiques du conservatoire !

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/danse-au-grand-parc »}]

100 jeunes danseuses et danseurs sur la scène ! spectacle danse

© Pierre Planchenault