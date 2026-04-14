Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Danse au Grand Parc, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Danse au Grand Parc, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Danse au Grand Parc, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

Adresse : 39 cours de luze

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

Danse au Grand Parc Samedi 2 mai, 17h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Près de 100 élèves danseuses et danseurs s’invitent au Grand Parc, pour une soirée pleine d’énergie, dans un foisonnement de styles et d’esthétiques !
Collégiens et lycéens, inscrits dans les dispositifs LAB (hors temps scolaire), les élèves préparent des pièces reflétant le travail de l’année en danse jazz et percussions, hip-hop, classique et contemporain. Le groupe Danse Adapte participera également à cette grande fête de la danse.
Venez découvrir le travail des jeunes artistes et la diversité des projets chorégraphiques du conservatoire !

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/danse-au-grand-parc »}]
100 jeunes danseuses et danseurs sur la scène ! spectacle danse

© Pierre Planchenault

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)