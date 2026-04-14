Danse au Grand Parc, Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux
Danse au Grand Parc, Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux samedi 2 mai 2026.
Danse au Grand Parc Samedi 2 mai, 17h30 Salle des Fêtes du Grand Parc Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00
Près de 100 élèves danseuses et danseurs s’invitent au Grand Parc, pour une soirée pleine d’énergie, dans un foisonnement de styles et d’esthétiques !
Collégiens et lycéens, inscrits dans les dispositifs LAB (hors temps scolaire), les élèves préparent des pièces reflétant le travail de l’année en danse jazz et percussions, hip-hop, classique et contemporain. Le groupe Danse Adapte participera également à cette grande fête de la danse.
Venez découvrir le travail des jeunes artistes et la diversité des projets chorégraphiques du conservatoire !
Salle des Fêtes du Grand Parc 39 cours de Luze Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/danse-au-grand-parc »}]
100 jeunes danseuses et danseurs sur la scène ! spectacle danse
© Pierre Planchenault
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