Danse au musée ! Musée du vieux Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Danse au musée !

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h. Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou Galoubet.

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Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 17 72 57 musee.lambesc@orange.fr

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English :

To the sound of the tambourine and the galoubet, join in the cordelles dance and enjoy this traditional Provençal performance, in the shade of the plane trees in the museum courtyard, presented by the Lou Galoubet association.

L’événement Danse au musée ! Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc