Danse au musée ! Musée du vieux Lambesc Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du vieux Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Danse au musée !
Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h. Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou Galoubet.
.
Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 17 72 57 musee.lambesc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To the sound of the tambourine and the galoubet, join in the cordelles dance and enjoy this traditional Provençal performance, in the shade of the plane trees in the museum courtyard, presented by the Lou Galoubet association.
L’événement Danse au musée ! Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc 9 septembre 2026
- Repas de début d’année des Retraités de Bertoglio avenue de Verdun Lambesc 10 septembre 2026
- Braderie de la Médiathèque Médiathèque Lambesc 12 septembre 2026
- Vins et coquillages au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 12 septembre 2026
- Les Histoires du mercredi Médiathèque Lambesc 16 septembre 2026