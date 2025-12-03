Danse au musée, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Danse au musée Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des Amis du Vieux Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou Galoubet.

Musée des Amis du Vieux Lambesc 2 Rue du Jas 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 59 36 20 https://www.bing.com/alink/link?url=https://amisvieuxlambesc.canalblog.com/&source=serp-local&h=YF1vsh8wDyX8liLQxWIoe20+33YscLkcIA+70XDJ6qI=&p=lw_lstp&ig=B2F6D77C8B98460EA3FC377053B0E243&ypid=YN2000x14538568393852580540

Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou…

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