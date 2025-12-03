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Danse au musée, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Amis du Vieux Lambesc · Lambesc

Danse au musée, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Amis du Vieux Lambesc
Adresse
2 Rue du Jas 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Danse au musée Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des Amis du Vieux Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou Galoubet.

Musée des Amis du Vieux Lambesc 2 Rue du Jas 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 59 36 20 https://www.bing.com/alink/link?url=https://amisvieuxlambesc.canalblog.com/&source=serp-local&h=YF1vsh8wDyX8liLQxWIoe20+33YscLkcIA+70XDJ6qI=&p=lw_lstp&ig=B2F6D77C8B98460EA3FC377053B0E243&ypid=YN2000x14538568393852580540
Au son du tambourin et du galoubet, entrez dans la danse cordelles et admirez cette démonstration traditionnelle provençale, à l’ombre des platanes de la cour du musée, proposée par l’association Lou…

©Ville de Lambesc

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