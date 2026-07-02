Danse avec les Stars – La tournée des pros, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes
vendredi 27 novembre 2026 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
Danse avec les Stars – La tournée des pros Vendredi 27 novembre, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique
40 € à 78 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00
Quinze saisons à façonner des aventures humaines extraordinaires, à transformer des célébrités en danseurs, à porter l’émission sur leurs épaules.
Les pros de Danse avec les stars arrivent en tournée dans toute la France avec un show taillé pour eux — explosif, généreux, inattendu.
Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/danse-avec-les-stars-la-tournee-des-pros.html »}]
Danse LAPS Le LAPS
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