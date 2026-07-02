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Danse avec les Stars – La tournée des pros, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

vendredi 27 novembre 2026 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Danse avec les Stars – La tournée des pros, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire
Adresse
2B rue des Pays de la Loire, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
40 € à 78 €

Danse avec les Stars – La tournée des pros Vendredi 27 novembre, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

40 € à 78 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00

Quinze saisons à façonner des aventures humaines extraordinaires, à transformer des célébrités en danseurs, à porter l’émission sur leurs épaules.
Les pros de Danse avec les stars arrivent en tournée dans toute la France avec un show taillé pour eux — explosif, généreux, inattendu.

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Danse LAPS Le LAPS

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