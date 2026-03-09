DANSE AVEC LES STARS La Tournée des Pros Le Forum Le Mans

DANSE AVEC LES STARS La Tournée des Pros

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Quinze saisons à faire briller les Stars sur TF1. Maintenant, c’est à leur tour de briller.

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.

Danse avec les Stars La Tournée des Pros est leur moment. Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu.

Leur Moment. Leur Scène. Leur Show.

Quinze saisons à façonner des aventures humaines extraordinaires, à transformer des célébrités en danseurs, à porter l’émission sur leurs épaules. Les pros de DALS arrivent en tournée dans toute la France avec un show taillé pour eux — explosif, généreux, inattendu.

Une soirée qui ne ressemble à aucune autre. À vivre en famille, entre amis, en couple — ou pour vous, juste pour vous.

Un spectacle conçu pour la scène

Pas de compétition

Ni élimination, ni note. De la danse dans toute sa puissance et sa diversité.

Tableaux inédits

Des séquences conçues pour la scène — solos intimes, danses de groupe, Interactions avec le public.

Production XXL

Décors, lumières et costumes imaginés pour sublimer chaque séquence.

Un Spectacle Créé Par

Chris Marques — Mise en scène

Chris Marques est là depuis le début. Il connaît chaque danseur, chaque histoire, chaque sacrifice consenti pour faire briller les autres. Pour la tournée officielle 2026, il met cette connaissance intime au service d’un seul objectif donner aux professionnels de DALS un spectacle a la hauteur de leur talent.

Jaclyn Spencer — Chorégraphies

Chorégraphe de DALS de la saison 1 à la saison 7, Chorégraphe de Priscilla Folle du Desert à Paris, ainsi que Stars 80 en tournée et au stade de France, Jaclyn Spencer sait exactement ce que la scène exige — et ce que la télévision ne peut pas offrir. Pour cette tournée elle a créé des séquences qui n’existent que dans ce rapport brut entre les artistes et le public.

Le cast sera annoncé dans les prochaines semaines,

il sera composé de professionnels de l’émission.

RDV le 28 novembre 2026 à 20h au Forum.

Un spectacle présenté par Creative Lab Paris & BBC Studios France. Danse avec les Stars est une marque de la BBC. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Fifteen seasons of making the Stars shine on TF1. Now it’s their turn to shine.

L’événement DANSE AVEC LES STARS La Tournée des Pros Le Mans a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Le Mans