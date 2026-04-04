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DANSE AVEC LES STARS LES ARENES DE METZ Metz

DANSE AVEC LES STARS LES ARENES DE METZ Metz

DANSE AVEC LES STARS LES ARENES DE METZ Metz samedi 19 décembre 2026.

Lieu : LES ARENES DE METZ

Adresse : 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE

Ville : 57000 Metz

Département : 57

Début : 2026-12-19

Fin : 2026-12-19

Heure de début : 20:00

DANSE AVEC LES STARS Début : 2026-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES ARENES DE METZ 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 Metz 57

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