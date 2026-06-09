DANSE AVEC LES STARS SALLE HORIZON Muret

Muret

DANSE AVEC LES STARS

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars.

Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.

Danse avec les Stars La Tournée Officielle 2026, est leur moment.

Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu.

L’offre Platinum comprend une place en catégorie Or, une masterclass avec un danseur pro de DALS ou Chris Marques avant le spectacle (ceci sera une rotation), un pass VIP laminé et des goodies exclusifs de la tournée. Places en quantité limitée. .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For fifteen years now, the show’s professional dancers have been making stars shine.

They’ve shaped celebrities, carried human adventures and brought dance into the hearts of millions of French people.

L’événement DANSE AVEC LES STARS Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE