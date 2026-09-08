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AGENDA · Moulins

Danse cirque Aladdin Circus Show Théâtre municipal Moulins

samedi 5 décembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal
Adresse
13 rue Candie
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
20 20 31 Suivant l'abonnement.

Moulins

Danse cirque Aladdin Circus Show

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 31 EUR

Découverte Orchestre/1er balcon cat.1 31 €, cat.2 27 €
Liberté Orchestre/1er balcon cat.1 27 €, cat.2 24 €
Passion Orchestre/1er balcon cat.1 23 €, cat.2 20 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 21:45:00

Date(s) :
2026-12-05

Parmi les histoires qui composent le recueil des Mille et une nuits, l’une des plus célèbres raconte l’aventure d’un jeune homme pauvre mais rusé Aladdin.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 

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English :

Among the stories that make up the collection *One Thousand and One Nights*, one of the most famous tells the tale of a poor but resourceful young man named Aladdin.

L’événement Danse cirque Aladdin Circus Show Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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