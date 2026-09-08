Danse cirque Aladdin Circus Show Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Danse cirque Aladdin Circus Show

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 31 EUR

Découverte Orchestre/1er balcon cat.1 31 €, cat.2 27 €

Liberté Orchestre/1er balcon cat.1 27 €, cat.2 24 €

Passion Orchestre/1er balcon cat.1 23 €, cat.2 20 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 21:45:00

Date(s) :

2026-12-05

Parmi les histoires qui composent le recueil des Mille et une nuits, l’une des plus célèbres raconte l’aventure d’un jeune homme pauvre mais rusé Aladdin.

.

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Among the stories that make up the collection *One Thousand and One Nights*, one of the most famous tells the tale of a poor but resourceful young man named Aladdin.

L’événement Danse cirque Aladdin Circus Show Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région