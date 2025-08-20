Danse / Conférence Hip-Hop, Est-ce bien sérieux ? Cie 6ème dimension Plozévet
vendredi 30 octobre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Danse / Conférence Hip-Hop, Est-ce bien sérieux ? Cie 6ème dimension
39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Danse / Conférence très dansée
Avec humour, énergie et autodérision, ce spectacle retrace l’histoire du hip-hop, de ses origines dans le Bronx aux scènes françaises d’aujourd’hui. À mi-chemin entre danse et théâtre, il mêle récits personnels, images d’archives, anecdotes et démonstrations spectaculaires. Portée par cinq danseur·euses, cette création vivante et généreuse célèbre une culture à la fois festive, engagée et profondément humaine, tout en offrant un regard sensible sur son évolution et ses multiples influences.
En partenariat avec CultureS Hip Hop Festival.
Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR
organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .
39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04
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English :
L’événement Danse / Conférence Hip-Hop, Est-ce bien sérieux ? Cie 6ème dimension Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden
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