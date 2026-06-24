Danse contemporaine À fleur de peau Rue d’Argouges Gratot
Danse contemporaine À fleur de peau Rue d’Argouges Gratot mercredi 15 juillet 2026.
Gratot
Danse contemporaine À fleur de peau
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dates mercredi 15 juillet
Horaires 17h00 19h00
Public(s) tout public, sortie en famille
Avec À fleur de peau, la Cie Jacky Auvray propose un spectacle sensible et poétique porté par huit danseurs, entre élan collectif et instants suspendus. Parce que le corps est un trésor, cette chorégraphie célèbre le lien, le jeu et l’émotion. Entre légèreté, énergie et douceur, cette création invite le public à un véritable voyage sensoriel, où la danse devient partage, mouvement et émotion à fleur de peau.
Spectacle en plein air, prévoir vêtements adaptés.
Tarifs rémunération au chapeau .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse contemporaine À fleur de peau
L’événement Danse contemporaine À fleur de peau Gratot a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gratot (Manche)
- Photographies grands formats, Ma terre Gratot 1 juillet 2026
- Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot 3 juillet 2026
- Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot 9 juillet 2026
- Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot 16 juillet 2026
- Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot 17 juillet 2026