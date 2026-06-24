Danse contemporaine À fleur de peau Rue d’Argouges Gratot

Gratot

Danse contemporaine À fleur de peau

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Dates mercredi 15 juillet

Horaires 17h00 19h00

Public(s) tout public, sortie en famille

Avec À fleur de peau, la Cie Jacky Auvray propose un spectacle sensible et poétique porté par huit danseurs, entre élan collectif et instants suspendus. Parce que le corps est un trésor, cette chorégraphie célèbre le lien, le jeu et l’émotion. Entre légèreté, énergie et douceur, cette création invite le public à un véritable voyage sensoriel, où la danse devient partage, mouvement et émotion à fleur de peau.

Spectacle en plein air, prévoir vêtements adaptés.

Tarifs rémunération au chapeau .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com

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English : Danse contemporaine À fleur de peau

L’événement Danse contemporaine À fleur de peau Gratot a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme