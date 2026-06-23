Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot

Gratot

Spectacle Le Château-Lyre

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Château-Lyre

• Vendredis 3 et 17 juillet à 21h00

• Vendredis 14 et 21 août à 21h00

Description Parcours spectacle nocturne dans le château, d’après textes de Maupassant.

Le soir venu, lorsque les visiteurs ont déserté les lieux et que le silence a repris ses droits, le Château de Gratot se fait intime. Il conte en musique d’extravagantes histoires de désir et d’amour, au fil d’un parcours-spectacle qui vous entraîne au cœur vibrant du “Château Lyre”.

Réservation conseillée spectacle en extérieur et intérieur, prévoir vêtements adaptés Parking gratuit

Durée 1h40

Public(s) tout public, conseillé à partir de 12 ans

Billetterie / réservation www.chateaugratot.com

Tarifs

adultes 14 €

12 17 ans 7 € .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com

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English : Spectacle Le Château-Lyre

L’événement Spectacle Le Château-Lyre Gratot a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme