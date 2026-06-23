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Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot

Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot

Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Rue d'Argouges
Adresse
Château de Gratot
Ville
50200 Gratot
Département
Manche
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Gratot

Spectacle Le Château-Lyre

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le Château-Lyre

• Vendredis 3 et 17 juillet à 21h00
• Vendredis 14 et 21 août à 21h00
Description Parcours spectacle nocturne dans le château, d’après textes de Maupassant.
Le soir venu, lorsque les visiteurs ont déserté les lieux et que le silence a repris ses droits, le Château de Gratot se fait intime. Il conte en musique d’extravagantes histoires de désir et d’amour, au fil d’un parcours-spectacle qui vous entraîne au cœur vibrant du “Château Lyre”.
Réservation conseillée spectacle en extérieur et intérieur, prévoir vêtements adaptés Parking gratuit
Durée 1h40
Public(s) tout public, conseillé à partir de 12 ans
Billetterie / réservation www.chateaugratot.com
Tarifs
adultes 14 €
12 17 ans 7 €   .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49  contact@chateaugratot.com

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English : Spectacle Le Château-Lyre

L’événement Spectacle Le Château-Lyre Gratot a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme

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