UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot

Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot

Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Rue d'Argouges
Adresse
Château de Gratot
Ville
50200 Gratot
Département
Manche
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Gratot

Spectacle Le Château-Lyre

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le Château-Lyre

• Vendredis 3 et 17 juillet à 21h00
• Vendredis 14 et 21 août à 21h00
Description Parcours spectacle nocturne dans le château, d’après textes de Maupassant.
Le soir venu, lorsque les visiteurs ont déserté les lieux et que le silence a repris ses droits, le Château de Gratot se fait intime. Il conte en musique d’extravagantes histoires de désir et d’amour, au fil d’un parcours-spectacle qui vous entraîne au cœur vibrant du “Château Lyre”.
Réservation conseillée spectacle en extérieur et intérieur, prévoir vêtements adaptés Parking gratuit
Durée 1h40
Public(s) tout public, conseillé à partir de 12 ans
Billetterie / réservation www.chateaugratot.com
Tarifs
adultes 14 €
12 17 ans 7 €   .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49  contact@chateaugratot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le Château-Lyre

L’événement Spectacle Le Château-Lyre Gratot a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gratot (Manche)