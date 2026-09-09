Danse cours de bachata avec Ale & Kavi La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse cours de bachata avec Ale & Kavi

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:45:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

Bachata Night à La Grande École !

Le temps d’une soirée, La Grande École passe en mode latino !

Envie de découvrir la bachata ou simplement de passer une soirée conviviale au rythme de la musique ? Rejoignez-nous pour une soirée animée par Alejandro & Kaviny (Ale & Kavi), passionnés de bachata, qui vous feront voyager jusqu’en République Dominicaine.

Que vous soyez débutant ou déjà danseur, tout le monde est le bienvenu !

Au programme

– 19h45 20h15

Initiation aux bases de la bachata découvrez les pas fondamentaux et quelques éléments de styling pour vous mettre dans l’ambiance.

– 20h15 21h45

Cours de bachata accessible à tous, débutants comme danseurs plus expérimentés.

– À partir de 21h45

Place à la soirée dansante ! La piste s’ouvre pour une ambiance 100 % latino où chacun peut pratiquer, partager et profiter de la musique.

Le bar reste ouvert toute la soirée cocktails, bières, softs… Tout est réuni pour prolonger ce moment dans une ambiance chaleureuse et festive.

Venez seul(e), entre amis ou en couple la bachata est avant tout une danse de partage et de connexion.

Places limitées réservation conseillée. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Danse cours de bachata avec Ale & Kavi

L’événement Danse cours de bachata avec Ale & Kavi Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie