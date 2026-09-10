Danse cours de danse libératrice La Grande École Le Havre
lundi 14 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Danse cours de danse libératrice
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:45:00
fin : 2026-12-07
Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07 2027-01-11 2027-02-08 2027-03-08
Danse Libératrice avec Aurélie Arneodo !
Offrez-vous une parenthèse de bien-être et de reconnexion à vous-même.
La danse libératrice est une invitation à retrouver le mouvement naturel de votre corps, libre de toute contrainte et de tout jugement. Guidé(e) par Aurélie Arneodo, danseuse, professeure de danse, danse-thérapeute et coach, vous vivrez un véritable voyage intérieur à travers le mouvement.
Au fil de la séance, vous serez invité(e) à explorer vos sensations, réveiller votre énergie vitale, relâcher les tensions et vous reconnecter à votre corps en profondeur. La pratique se fait principalement les yeux fermés, pour favoriser une présence à soi et une liberté d’expression authentique.
Les bienfaits
– Réduction du stress
– Libération des émotions
– Regain d’énergie positive
– Développement de la confiance en soi
Accessible à toutes et à tous, sans aucun prérequis en danse. Venez comme vous êtes… et laissez votre corps vous guider.
Places limitées réservation conseillée. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse cours de danse libératrice
L’événement Danse cours de danse libératrice Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Rencontre Bérénice Pichat La Galerne Le Havre 10 septembre 2026
- Concert ; Fake Live oly Wave + Guest Le Hangar Zéro Le Havre 10 septembre 2026
- Théâtre Les Poissonnières Le Poulailler Le Havre 11 septembre 2026
- Théâtre Les deux timides Théâtre Le Normandy Le Havre 11 septembre 2026
- Spectacle Night Fever A tribute to the Bee Gees Quai de la Réunion Le Havre 11 septembre 2026