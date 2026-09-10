Danse cours de danse libératrice La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse cours de danse libératrice

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 18:45:00

fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07 2027-01-11 2027-02-08 2027-03-08

Danse Libératrice avec Aurélie Arneodo !

Offrez-vous une parenthèse de bien-être et de reconnexion à vous-même.

La danse libératrice est une invitation à retrouver le mouvement naturel de votre corps, libre de toute contrainte et de tout jugement. Guidé(e) par Aurélie Arneodo, danseuse, professeure de danse, danse-thérapeute et coach, vous vivrez un véritable voyage intérieur à travers le mouvement.

Au fil de la séance, vous serez invité(e) à explorer vos sensations, réveiller votre énergie vitale, relâcher les tensions et vous reconnecter à votre corps en profondeur. La pratique se fait principalement les yeux fermés, pour favoriser une présence à soi et une liberté d’expression authentique.

Les bienfaits

– Réduction du stress

– Libération des émotions

– Regain d’énergie positive

– Développement de la confiance en soi

Accessible à toutes et à tous, sans aucun prérequis en danse. Venez comme vous êtes… et laissez votre corps vous guider.

Places limitées réservation conseillée. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Danse cours de danse libératrice

L’événement Danse cours de danse libératrice Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie