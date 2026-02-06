Saint-Aquilin

Danse en ligne

Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier d’été tous niveaux, animé par Claude Marcq.

19h-21h, salle des fêtes.

Adhérent cours gratuit. Adhésion 2 €

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Atelier d’été tous niveaux, animé par Claude Marcq.

19h-21h, salle des fêtes.

Adhérent cours gratuit. Adhésion 2 €

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 .

Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 26 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse en ligne

Summer workshop for all levels, led by Claude Marcq.

7-9pm, salle des fêtes.

Members: free class. Membership: 2 ?

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

L’événement Danse en ligne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord