Informations pratiques

Charleville-Mézières

Danse ENSO Boléro

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Du plein au demi-cercle, de la boucle à l’ellipse, le cercle est une forme clé dans la danse. Dans le hip-hop, il est l’essence du breakdance et du freestyle. Mickaël Le Mer met en mouvement cette forme infinie.Sur scène, neuf danseurs à l’énergie magnétique livrent une danse urbaine intégrant techniques hip-hop et contemporaines. Affranchie de ses passages obligés, elle révèle une sensibilité poétique toute en retenue. Des variations musicales autour du Boléro de Maurice Ravel traversent la pièce, dont la chorégraphie épouse la progression hypnotique.1h10 + 6 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

From the full circle to the semicircle, from the loop to the ellipse, the circle is a key shape in dance. In hip-hop, it is the essence of breakdancing and freestyle. Micka%EBl Le Mer brings this infinite shape to life. On stage, nine dancers with magnetic energy perform an urban dance that blends hip-hop and contemporary techniques. Freed from its conventional constraints, the piece reveals a poetic sensibility marked by restraint. Musical variations based on Maurice Ravel’s Boléro run through the piece, whose choreography follows its hypnotic progression. 1h10 + 6 ans

L’événement Danse ENSO Boléro Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme