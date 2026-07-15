Informations pratiques

Charleville-Mézières

Danse La Boîte

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Sur scène, une grande boîte en bois. Et c’est tout. Puis une trappe s’ouvre, un bras surgit, un coude émerge, des pieds jouent à cache-cache. Au fil des apparitions et disparitions, le corps de la danseuse joue avec la boîte pour nourrir l’imaginaire et inventer de fabuleuses histoires jusqu’à l’émerveillement.Des histoires muettes se déploient, suggérées uniquement par le geste et le fond sonore. Entre danse et théâtre d’objets, ce spectacle ludique convoque l’imaginaire et invite le tout-petit à s’amuser avec son propre corps.30 min + 2 ans

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, a large wooden box. And that’s it. Then a trapdoor opens, an arm shoots out, an elbow emerges, and feet play hide-and-seek. As the dancer appears and disappears, her body interacts with the box to spark the imagination and invent fabulous stories that leave the audience in awe.Silent stories unfold, suggested solely by movement and the soundscape. Blurring the lines between dance and object theater, this playful performance sparks the imagination and invites young children to have fun with their own bodies. 30 min + age 2

L’événement Danse La Boîte Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme