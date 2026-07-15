Danse La Boîte Charleville-Mézières
mercredi 25 novembre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Danse La Boîte
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Sur scène, une grande boîte en bois. Et c’est tout. Puis une trappe s’ouvre, un bras surgit, un coude émerge, des pieds jouent à cache-cache. Au fil des apparitions et disparitions, le corps de la danseuse joue avec la boîte pour nourrir l’imaginaire et inventer de fabuleuses histoires jusqu’à l’émerveillement.Des histoires muettes se déploient, suggérées uniquement par le geste et le fond sonore. Entre danse et théâtre d’objets, ce spectacle ludique convoque l’imaginaire et invite le tout-petit à s’amuser avec son propre corps.30 min + 2 ans
.
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On stage, a large wooden box. And that’s it. Then a trapdoor opens, an arm shoots out, an elbow emerges, and feet play hide-and-seek. As the dancer appears and disappears, her body interacts with the box to spark the imagination and invent fabulous stories that leave the audience in awe.Silent stories unfold, suggested solely by movement and the soundscape. Blurring the lines between dance and object theater, this playful performance sparks the imagination and invites young children to have fun with their own bodies. 30 min + age 2
L’événement Danse La Boîte Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 20 juillet 2026
- Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières 21 juillet 2026
- Animation Mobilités, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières 23 juillet 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 26 juillet 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 3 août 2026