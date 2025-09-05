Danse La boîte TST Saint-Pol-de-Léon

Danse La boîte TST Saint-Pol-de-Léon mercredi 29 avril 2026.

Danse La boîte

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:30:00

fin : 2026-04-29 10:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Par la Compagnie Arcane.

Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à peu, l’objet prend vie et se déplace…

Apparition, disparition, caché, révélé entre la danse et l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agir d’explorer à travers une poésie qui laisse toute la place à l’expression de la danse. Un spectacle ludique pour convoquer l’imaginaire, inviter à danser et s’amuser avec son corps et inventer de fabuleuses histoires.

Qui n’a jamais imaginé des histoires avec des objets du quotidien ? Tiens, une boîte. Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant…

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

