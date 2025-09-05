Danse La boîte TST Saint-Pol-de-Léon
Par la Compagnie Arcane.
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à peu, l’objet prend vie et se déplace…
Apparition, disparition, caché, révélé entre la danse et l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agir d’explorer à travers une poésie qui laisse toute la place à l’expression de la danse. Un spectacle ludique pour convoquer l’imaginaire, inviter à danser et s’amuser avec son corps et inventer de fabuleuses histoires.
Qui n’a jamais imaginé des histoires avec des objets du quotidien ? Tiens, une boîte. Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant…
Tout public.
