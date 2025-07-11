Danse Les songes d’Angèle Le Volcan Le Havre
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-18 11:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Clédat & Petitpierre Twentytwenty
L’univers des artistes plasticiens et metteurs en scène Clédat et Petitpierre fait la part belle aux créatures merveilleuses, aux couleurs franches, aux matières textiles, à l’imaginaire enfantin. Le surréalisme est un lointain copain et la métamorphose au cœur de leur œuvre protéiforme et joyeuse. À deux, ils inventent des spectacles toujours surprenants qui s’inscrivent dans des univers étranges et oniriques. Les songes d’Angèle est un duo tendre, chorégraphique et musical, à destination des tout-petits. La rencontre entre une jeune personne et une créature sortie d’une imagination féconde, sorte de lapin-oiseau à la fourrure vert émeraude. Longues oreilles et long bec, la physionomie singulière de ce robot-peluche apporte son lot d’émerveillement à ce récital doux et intime qui invite à la rêverie. Du jamais vu, de l’inattendu, de l’étonnement, à partager en famille, même avec des plus grands.
Dans le cadre du festival Déviations
À partir de 3 ans Durée 25min
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
