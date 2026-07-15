Informations pratiques

Charleville-Mézières

Danse Matière(s) première(s)

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

À travers la simplicité de la danse et la présence des corps, Matière(s) première(s) questionne les rapports de force entre l’Afrique et l’Occident, les mécanismes de domination post-coloniaux et le pillage des ressources. Anne Nguyen associe une gestuelle brute et virtuose à une écriture chorégraphique géométrique et épurée.Les six danseurs vous emportent dans une transe faite de danses urbaines et traditionnelles sur une bande-son qui mêle musiques africaines, afro-américaines et électro. Cette chorégraphie explosive révèle à la fois la beauté et la brutalité du monde.1h15+ 8 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

%C0 Through the simplicity of dance and the presence of the body, *Matière(s) première(s)* explores the power dynamics between Africa and the West, postcolonial mechanisms of domination, and the plundering of resources. Anne Nguyen combines raw, virtuosic movement with a geometric and refined choreographic style.The six dancers sweep you into a trance of urban and traditional dances set to a soundtrack that blends African, African-American, and electronic music. This explosive choreography reveals both the beauty and the brutality of the world. 1h15+ Ages 8 and up

L’événement Danse Matière(s) première(s) Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme