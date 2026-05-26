Danse Quatre (Saisons) Cie Beaux-Champs Théâtre Olympia Arcachon
Danse Quatre (Saisons) Cie Beaux-Champs Théâtre Olympia Arcachon mardi 9 février 2027.
Arcachon
Danse Quatre (Saisons) Cie Beaux-Champs
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 20:30:00
fin : 2027-02-09 22:30:00
Date(s) :
2027-02-09
Conception et chorégraphie Bruno Benne
Musique Les Quatre Saisons (1725) Antonio Vivaldi
Interprétation en duo Alix Coudray, Odéric Daluz, Océane Delbrel, Louis Macqueron, en alternance.
Duo dansé totalement actuel aux accents baroques, QUATRE (saisons) aiguise les sensations du corps qui s’éveillent à l’écoute musicale. En dialogue vibrant avec les surprenantes nuances des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, les deux interprètes dévoilent, avec malice, les savants ornements de la danse baroque autant que les fondamentaux de la danse contemporaine. C’est avec sa riche connaissance des codes de la danse baroque et surtout avec son esprit résolument contemporain que Bruno Benne souhaite proposer l’émotion de la découverte d’une oeuvre musicale majeure à de jeunes esprits curieux. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Danse Quatre (Saisons) Cie Beaux-Champs
L’événement Danse Quatre (Saisons) Cie Beaux-Champs Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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