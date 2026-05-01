[Danse] Superbe(s) Group Berthe Méru

Méru

[Danse] Superbe(s) Group Berthe

Rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre du Chaînon Manquant

Un spectacle participatif n’ayant qu’un seul objectif

s’y croire, s’y croire, s’y croire ! Trois danseuses investissent l’espace public sur un podium de défilé et proposent de se prendre pour Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, Une Choriste de Tina Turner ou Billie Eilish… Le public est invité ici à réveiller sa superbe, son lyrisme et son audace. Oser se laisser conduire vers une sorte de désinhibition collective, toujours avec beaucoup d’humour et de manière débridée. Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage, voilà dans quoi se lance le Group Berthe avec jubilation.

Pour cette clôture de saison, le Group Berthe vous entraîne dans un show dansé, chanté et pailleté où la star… c’est vous !

Dans le cadre du Chaînon Manquant

Un spectacle participatif n’ayant qu’un seul objectif

s’y croire, s’y croire, s’y croire ! Trois danseuses investissent l’espace public sur un podium de défilé et proposent de se prendre pour Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, Une Choriste de Tina Turner ou Billie Eilish… Le public est invité ici à réveiller sa superbe, son lyrisme et son audace. Oser se laisser conduire vers une sorte de désinhibition collective, toujours avec beaucoup d’humour et de manière débridée. Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage, voilà dans quoi se lance le Group Berthe avec jubilation.

Pour cette clôture de saison, le Group Berthe vous entraîne dans un show dansé, chanté et pailleté où la star… c’est vous ! .

Rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

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English :

As part of Chaînon Manquant

A participatory show with just one objective:

believe it, believe it, believe it! Three dancers take over the public space on a catwalk, inviting audiences to imagine themselves as Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, Une Choriste de Tina Turner or Billie Eilish? Audiences are invited to reawaken their superb, lyrical and audacious selves. Dare to let themselves be led towards a kind of collective disinhibition, always with a lot of humor and in an unbridled way. Embodying characters through dance, song and sharing that’s what Group Berthe jubilantly embarks upon.

For this season finale, Group Berthe takes you on a dance, song and glitter show where the star? is you!

L’événement [Danse] Superbe(s) Group Berthe Méru a été mis à jour le 2026-05-13 par Oise Tourisme