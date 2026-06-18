Pau

Danse ta ville 2026

64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

DANSE TA VILLE 4ème édition à Pau

Cet été, la Place Clemenceau se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec la 4ème édition de Danse ta Ville. En plein cœur de Pau, venez profiter de la douceur des soirées estivales pour danser, vous détendre et partager un moment convivial en musique.

Que l’on vienne pour quelques pas de danse, pour se laisser porter par l’ambiance ou simplement pour profiter d’un rendez-vous festif en centre-ville, Danse ta Ville invite chacun à vivre l’été autrement, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous.

Le lancement aura lieu avec un bal le mercredi 8 juillet, puis le rendez-vous se poursuivra tous les jeudis du 16 juillet au 27 août, sur la Place Clemenceau.

Gratuit. .

64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Danse ta ville 2026

L’événement Danse ta ville 2026 Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau