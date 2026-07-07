Danse ta ville Session d’ouverture Le Bal perdu Pau
mercredi 8 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Danse ta ville Session d’ouverture Le Bal perdu
Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Session d’ouverture le bal perdu bal festif avec Dans6T, chorégraphie Bouziane Bouteldja
DANSE TA VILLE 4ème édition à Pau
Cet été, la Place Clemenceau se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec la 4ème édition de Danse ta Ville. En plein cœur de Pau, venez profiter de la douceur des soirées estivales pour danser, vous détendre et partager un moment convivial en musique.
Que l’on vienne pour quelques pas de danse, pour se laisser porter par l’ambiance ou simplement pour profiter d’un rendez-vous festif en centre-ville, Danse ta Ville invite chacun à vivre l’été autrement, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. .
Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Danse ta ville Session d’ouverture Le Bal perdu
L’événement Danse ta ville Session d’ouverture Le Bal perdu Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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