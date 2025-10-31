Tour de France 2026 Etape Lannemezan Pau Pau

Tour de France 2026 Etape Lannemezan Pau

Place de verdun Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet 2026, Pau sera l’arrivée d’une étape en provenance de Lannemezan, soit 158 km pour une dénivelé positif de 1600 mètres.

Le parcours en ville qu’emprunteront les coureurs pour rejoindre la ligne d’arrivée tracée Place de Verdun sera dévoilé plus tard…

La dernière arrivée d’une étape en ligne date de 2024 où Jasper Philipsen l’avait emporté devant Wout Van Aert.

La Ville de Pau installera une tribune de 700 places, Place de Verdun, pour que le public palois profite des animations, de l’écran géant avec la course en direct, du final de l’étape et podiums protocolaires. .

English : Tour de France 2026 Etape Lannemezan Pau

Espanol : Tour de France 2026 Etape Lannemezan Pau

