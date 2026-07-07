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AGENDA · Pau

Danse ta ville Tango Pau

jeudi 27 août 2026 · Pau

Danse ta ville Tango Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Georges Clemenceau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Danse ta ville Tango

Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Avec Tangueando
19h à 20h: initiation ouverte à tous
20h à 23h: bal

DANSE TA VILLE 4ème édition à Pau
Cet été, la Place Clemenceau se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec la 4ème édition de Danse ta Ville. En plein cœur de Pau, venez profiter de la douceur des soirées estivales pour danser, vous détendre et partager un moment convivial en musique.
Que l’on vienne pour quelques pas de danse, pour se laisser porter par l’ambiance ou simplement pour profiter d’un rendez-vous festif en centre-ville, Danse ta Ville invite chacun à vivre l’été autrement, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous.   .

Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Danse ta ville Tango

L’événement Danse ta ville Tango Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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