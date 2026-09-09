Danser Ma Ville Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Danser Ma Ville

Samedi 7 novembre 2026 de 16h à 17h.

Durée 1h. Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Danser Ma ville est une création chorégraphique qui implique une centaine de danseuses et danseurs amateurs d’Aix-en-Provence en s’appuyant sur le langage chorégraphique de la pièce La Terre en Transe de Taoufiq Izeddiou.

Danser Ma ville, c’est visibiliser tous les âges, tous les corps, rire et crier. Danser Ma ville, c’est danser jusqu’à l’épuisement, c’est-à-dire passer d’un corps politique à un corps poétique.



Taoufiq Izeddiou, fondateur de la première compagnie de danse contemporaine au Maroc, Anania Danses, développe une carrière internationale, il a implanté sa compagnie en France en 2008 et à Aix-en-Provence en 2013.



Il explore les liens entre l’origine et l’identité, la tradition et la modernité en transmettant une énergie collective forte et généreuse.



Chorégraphe: Taoufiq Izeddiou

Danseurs Juliette Bouissou, Mohamed Lamqayssi, Chourouk El Mahati, Mariem Bouajaja, Mohamed Chniti, Angela Vanoni

Musiciens Boubker Oumouli, Taoufik Abanai, Aziz Lekhaif

Tous les participants amateurs.



Vous pouvez participer au projet !

Danser Ma ville fait suite à trois semaines d’ateliers au cours desquels Taoufiq Izeddiou et ses danseurs danseuses auront transmis leurs matières chorégraphiques et recréé ensemble une pièce unique avec une centaine de participants amateurs.



Les ateliers de danse à l’attention des danseurs-danseuses amateurs sont gratuits et ont lieu tous les jours du 19 octobre au 6 novembre 2026 en préparation des deux représentations du 7 et 8 novembre. La participation est ouverte à toute personne majeure, motivée, sans prérequis en danse et disponible pour être assidue aux ateliers quotidiens.



Pour vous informer et vous inscrire aux ateliers https://forms.gle/suXmg2eoBo7Z2NtX9



Contact dmvaix2026@gmail.com



Une programmation de la Ville d’Aix-en-Provence .

Place des Prêcheurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Danser Ma ville is a choreographic work featuring about 100 amateur dancers from Aix-en-Provence, drawing on the choreographic language of Taoufiq Izeddiou’s play *La Terre en Transe*.

L’événement Danser Ma Ville Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie d’Aix-en-Provence