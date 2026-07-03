Danses concertantes | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 4 juin 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Danses concertantes | Saison ONPL Vendredi 4 juin 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Places à l’unité (de 10 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-04T20:00:00+02:00 – 2027-06-04T21:30:00+02:00
Fin : 2027-06-04T20:00:00+02:00 – 2027-06-04T21:30:00+02:00
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Danses concertantes : dirigé par Raphaël Merlin
Les Cordes sont à l’honneur dans ces quatre œuvres délicates et légères pour un concert en apesanteur.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/danses-concertantes/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL
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