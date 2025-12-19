Dany Boon clown n’est pas un métier! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Dany Boon clown n’est pas un métier! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement vendredi 26 février 2027.
Dany Boon clown n’est pas un métier!
Vendredi 26 février 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 49 – 49 – 75 EUR
Clown n’est pas un métier !!
Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .
English :
Clowning is not a profession!
