Dany Boon clown n’est pas un métier! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Dany Boon clown n’est pas un métier!

Vendredi 26 février 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 75 EUR

Clown n’est pas un métier !!

Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Clowning is not a profession!

L’événement Dany Boon clown n’est pas un métier! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille