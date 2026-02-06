Dany Parmentier : Gourou Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:00 – 21:10

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Venez rencontrer Dany Parmentier, le gourou le plus sympathique du développement personnel. Dents blanches, sourire obligatoire, casquette au logo mystérieux et techniques complètement barrées : Dany est là pour vous. Dans un spectacle hilarant et provocateur, le public plonge dans l’univers de l’amour de soi, entre coaching absurde et vérités qui piquent.Dany se moque, provoque et bouscule, jusqu’à ce que chacun mesure l’impact que tout cela a sur lui. Oserez-vous suivre ses conseils, même les plus étranges ?Le premier conseil est gratuit, et pourtant c’est le meilleur : « Prends ta place et tu auras déjà commencé à grandir. » Voir Dany Parmentier, ce n’est pas juste rire.C’est changer à tout jamais.(En mieux. Sinon ce serait dommage.) Dany Parmentier, Gourou, Interprété par Nicolas GuillotCo-écrit et co-mis en scène par Grégoire Dey et Nicolas Guillot Durée : 1h10 Représentations du 15 au 17 octobre 2026 à 20h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/



Afficher la carte du lieu Compagnie du Café-Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

