DARIA DEFLORIAN CHE DOLORE TERRIBILE È L’AMORE THEATRE GARONNE Toulouse
DARIA DEFLORIAN CHE DOLORE TERRIBILE È L’AMORE THEATRE GARONNE Toulouse lundi 6 juillet 2026.
Toulouse
DARIA DEFLORIAN CHE DOLORE TERRIBILE È L’AMORE
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:00:00
fin : 2026-07-06 21:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Quelle douleur terrible est l’amour.
Daria Deflorian met en scène un roman de l’autrice et prix Nobel de littérature Han Kang. Entre morts et vivants, entre rêve et amitié, se glisse la mémoire d’un massacre oublié et nié.
Après le succès de La Vegetariana, présenté à Garonne en 2025, Daria Deflorian poursuit son incursion dans l’œuvre de l’écrivaine sud-coréenne Han Kang (Prix Nobel de littérature 2024). Entourée de la même équipe, la metteuse en scène adapte cette fois Impossibles adieux.
Les trente-mille cadavres abandonnés par l’État après le massacre de l’île de Jeju en 1948 ont été dissimulés et leur recherche interdite. Une règle qui, de génération en génération, a laissé une plaie à vif et des fantômes persistants. Sans chercher à reproduire au plateau le tissage complexe du livre, Daria Deflorian en extrait ici l’essence, mettant en regard leurs récits intimes respectifs et la grande Histoire. Une adaptation par fragments qui convoque toute la poésie du roman et qui, au travers des trois figures au plateau, cherche à réparer bien des liens avec beaucoup de sensibilité. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
What a terrible pain love is.
Daria Deflorian stages a novel by author and Nobel Prize winner Han Kang. Between the living and the dead, between dreams and friendship, the memory of a forgotten and denied massacre creeps in.
L’événement DARIA DEFLORIAN CHE DOLORE TERRIBILE È L’AMORE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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