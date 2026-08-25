DARK HALLOWEEN Montpellier
samedi 31 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DARK HALLOWEEN
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
DARK HALLOWEEN est de retour à l’Opéra Comédie, samedi 31 octobre 2026.
De l’obscurité jaillit la lumière. Dans ce lieu emblématique, au cœur de Montpellier, des artistes venus du monde entier font vibrer les murs de lumière, de sons et d’émotion.
DARK HALLOWEEN est de retour à l’Opéra Comédie, samedi 31 octobre 2026.
De l’obscurité jaillit la lumière. Dans ce lieu emblématique, au cœur de Montpellier, des artistes venus du monde entier font vibrer les murs de lumière, de sons et d’émotion.
ATTENTION CE N’EST PAS UN HALLOWEEN POUR LES ENFANTS ! (+ de 18 ans)
And last but not least announcement Festival EX TENEBRIS LUX
C’est bientôt HALLOWEEN.
Après les 3 soirs fabuleux de concerts dans ce lieu désacralisé qu’est la Maison des Chœurs, les 28, 29 et 30 octobre, le 31 octobre, les portes de l’Opéra s’ouvriront pour accueillir l’événement d’Halloween le plus unique de France. Un événement à ne pas louper !
3-2-1, GO, battez-vous.
AU PROGRAMME
Concerts (HORSE GIVES BIRTH TO FLY + KILL YOUR BOYFRIEND) & DJ dance-floor goth-metal-electro… Performers de ouf.
Surprises…
Cette soirée s’annonce plus intense que jamais.
Événement ULTRA limité !
DRESS CODE HALLOWEEN
Philtres, breuvages, potions, encas et toujours les célèbres dégustations d’insectes… .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
DARK HALLOWEEN is back at the Opéra Comédie on Saturday, October 31, 2026.
From the darkness, light bursts forth. In this iconic venue in the heart of Montpellier, artists from around the world will make the walls vibrate with light, sound, and emotion.
L’événement DARK HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER
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