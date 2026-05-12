Data Center Digital Realty Indus’3Days Marseille 15e Arrondissement
Data Center Digital Realty Indus’3Days Marseille 15e Arrondissement jeudi 4 juin 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Data Center Digital Realty Indus’3Days
Jeudi 4 juin 2026 de 9h30 à 11h30. MRS3 DRT, Enceinte portuaire, Porte 4 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:30:00
fin : 2026-06-04 11:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Visite de MRS3, 3ème Data Center de Digital Realty, ancienne base de sous-marins datant de la Seconde Guerre mondiale, réhabilitée en un data center à la pointe de la technologie.
Digital Realty offre la plus grande plateforme de data centers au monde et fournit l’espace sécurisé où entreprises et données se rencontrent, de manière novatrice, pour concevoir les innovations du monde de demain.
Il offre une gamme complète de solutions de data centers, de colocation et d’interconnexion.
Lors de cette visite, plongez dans les coulisses d’une infrastructure numérique à travers la découverte du data center suivi d’une présentation du hub de Marseille, 6ᵉ hub Internet mondial.
A découvrir pendant la visite
Visite des salles techniques, d’une salle colocation type et des infrastructures dédiées pour le maintien d’une parfaite continuité de service.
Visite à partir de 18 ans Pas d’accès PMR- Photos et Vidéos interdites
Le port de talons est proscrit pour l’accès aux terrasses techniques en particulier. .
MRS3 DRT, Enceinte portuaire, Porte 4 Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Visit MRS3, Digital Realty’s 3rd Data Center, a former submarine base dating from the Second World War, rehabilitated into a state-of-the-art data center.
L’événement Data Center Digital Realty Indus’3Days Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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