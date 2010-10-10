Leather Jacket Ooana Doherty Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement
Leather Jacket Ooana Doherty Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement samedi 4 juillet 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Leather Jacket Ooana Doherty
Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 20h. Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Chorégraphe nord-irlandaise qui revisite son solo explosif Leather Jacket dans une version en plein air au Théâtre de la Sucrière. Une recréation pour huit danseur·ses sur une composition musicale inédite trempée dans la house et lʼélectro.
.
Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Northern Irish choreographer revisits her explosive solo Leather Jacket in an open-air version at Théâtre de la Sucrière. A re-creation for eight dancers set to an original musical composition drenched in house and electro.
L’événement Leather Jacket Ooana Doherty Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 15e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Jour de fête Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement 10 mai 2026
- Déplacer le silence, 40 artistes et poète*sses de Gaza Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement 16 mai 2026
- Festival mots d’ici mots d’ailleurs Médiathèque Salim Hatubou 1 Rue des Frégates 13015 Marseille 15e Arrondissement 19 mai 2026
- Le grand défilé Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement 20 juin 2026
- La Fête du Ruisseau Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement 3 octobre 2026