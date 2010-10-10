Leather Jacket Ooana Doherty Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Leather Jacket Ooana Doherty

Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 20h. Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Chorégraphe nord-irlandaise qui revisite son solo explosif Leather Jacket dans une version en plein air au Théâtre de la Sucrière. Une recréation pour huit danseur·ses sur une composition musicale inédite trempée dans la house et lʼélectro.

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Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

Northern Irish choreographer revisits her explosive solo Leather Jacket in an open-air version at Théâtre de la Sucrière. A re-creation for eight dancers set to an original musical composition drenched in house and electro.

L’événement Leather Jacket Ooana Doherty Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille