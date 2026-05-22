D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes Place du 11 août 1944 Cluny
D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes Place du 11 août 1944 Cluny samedi 11 juillet 2026.
Cluny
D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes
Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Métamorphoses est la première œuvre composée pour le Métallophone, nouvel instrument de percussion microtonal inventé par Bastien DAVID, conçu en collaboration avec le facteur traditionnel birman Ko Aung Moe.
Une fois mises en vibration, les 216 lames d’acier de son clavier circulaire nous font entendre les notes entre les notes. Son accordage au 1/12 de ton lui confère la capacité de produire acoustiquement des sonorités organiques, voire hypnotiques. L’instrument devient alors le théâtre d’un monde en mouvement, imaginé par son créateur.
Le jeu simultané des six percussionnistes sur le même instrument dessine des mouvements chorégraphiques, parfois virtuoses, parfois imperceptibles, lors de la mise en résonance de l’instrument.
Les Métamorphoses est un ballet gestuel, immersif et sonore faisant l’éloge du sensible et de l’intelligence collective, et offrant une plongée dans l’univers irisé du sonore minuscule.
Une expérience inoubliable !
En ouverture de ce concert, la violoniste Giovanna Sevi proposera la Partita n°5 de Johann Joseph VILSMAYR.
Interprètes
Lou Renaud Bailly, percussions
Arthur Bechet, percussions
Lucie Delmas, percussions
Maxime Echardour, percussions
Théo His-Mahier, percussions
Morgan Laplace Mermoud, percussions
Avec le concours de Giovanna Sevi, violon .
Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com
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English : D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes
L’événement D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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