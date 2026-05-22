D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes Place du 11 août 1944 Cluny

Cluny

D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes

Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Métamorphoses est la première œuvre composée pour le Métallophone, nouvel instrument de percussion microtonal inventé par Bastien DAVID, conçu en collaboration avec le facteur traditionnel birman Ko Aung Moe.

Une fois mises en vibration, les 216 lames d’acier de son clavier circulaire nous font entendre les notes entre les notes. Son accordage au 1/12 de ton lui confère la capacité de produire acoustiquement des sonorités organiques, voire hypnotiques. L’instrument devient alors le théâtre d’un monde en mouvement, imaginé par son créateur.

Le jeu simultané des six percussionnistes sur le même instrument dessine des mouvements chorégraphiques, parfois virtuoses, parfois imperceptibles, lors de la mise en résonance de l’instrument.

Les Métamorphoses est un ballet gestuel, immersif et sonore faisant l’éloge du sensible et de l’intelligence collective, et offrant une plongée dans l’univers irisé du sonore minuscule.

Une expérience inoubliable !

En ouverture de ce concert, la violoniste Giovanna Sevi proposera la Partita n°5 de Johann Joseph VILSMAYR.

Interprètes

Lou Renaud Bailly, percussions

Arthur Bechet, percussions

Lucie Delmas, percussions

Maxime Echardour, percussions

Théo His-Mahier, percussions

Morgan Laplace Mermoud, percussions

Avec le concours de Giovanna Sevi, violon .

Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes

L’événement D’Aujourd’hui à Demain Les Métamorphoses, de Bastien David par la Cie Les Insectes Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II