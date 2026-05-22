D’Aujourd’hui à Demain Récital avant-gardes russes au XXème siècle Théâtre les arts Cluny
D’Aujourd’hui à Demain Récital avant-gardes russes au XXème siècle Théâtre les arts Cluny mardi 7 juillet 2026.
Cluny
D’Aujourd’hui à Demain Récital avant-gardes russes au XXème siècle
Théâtre les arts Place du marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Récital avant-gardes russes au XXème siècle face à face Chostakovitch–Ustvolskaya
Pour la première fois sera jouée à Cluny la musique de Galina USTVOLSKAYA, très étonnante compositrice russe, qui fut l’élève préférée de Dmitri CHOSTAKOVITCH.
Galina USTVOLSKAYA a développé un style personnel très particulier dont elle disait: Il n’y a absolument aucun lien entre ma musique et celle d’une autre compositeur, vivant ou mort . CHOSTAKOVITCH lui écrivait d’ailleurs Ce n’est pas toi qui es influencée par moi, au contraire, c’est moi qui le suis par toi.
Réunir ces oeuvres, c’est entendre un dialogue entre un maître immensément reconnu et une voix que l’on entend enfin pleinement.
La pianiste Irina Kataeva-Aimard, grande interprète de ces répertoires et témoin de cette histoire, sera à Cluny également pour la première fois pour ce magnifique récital.
Un court métrage documentaire sur Galina Ustvolskaya sera projeté au cours de la soirée (réalisation Zoya Belyaeva dans une version française transcrite par Irina Kataeva-Aimard et Christophe Roy).
Au programme
-Dmitri CHOSTAKOVITCH, Sonate pour violoncelle et piano, opus 40 (1934)
-Galina USTVOLSKAYA, Grand duo pour violoncelle et piano (1959)
Interprètes
Irina Kataeva-Aimard, piano
Christophe Roy, violoncelle .
Théâtre les arts Place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com
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English : D’Aujourd’hui à Demain Récital avant-gardes russes au XXème siècle
L’événement D’Aujourd’hui à Demain Récital avant-gardes russes au XXème siècle Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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