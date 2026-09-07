D’autres familles que la mienne, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel
mercredi 16 décembre 2026 · La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée · Noisiel
Informations pratiques
D’autres familles que la mienne Mercredi 16 décembre, 20h30 La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée Seine-et-Marne
Billetterie du lieu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T20:30:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T20:30:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00
Alors que j’étais en quête d’histoires autour de la famille lorsqu’elle se réinvente ou se reconstruit, on m’a raconté une histoire qui m’a bouleversée par sa puissance et sa simplicité. C’est une histoire de couple, d’amour et de reconstruction après le désastre. Je suis allée rencontrer ce couple, je les ai longuement interviewés.
Puis, avec cette histoire dans ma besace, j’ai été rencontrer des familles d’accueil, des éducateurs, des enfants placés, tous ces métiers dont je savais si peu avant de commencer ma petite enquête, des hommes et des femmes de l’invisible qui tentent de faire en sorte que ça tienne debout. Et n’y parviennent pas à tous les coups.
D’autres familles que la mienne est une fiction tricotée avec toutes ces réalités. Une fiction au centre de laquelle se trouve la joie, comme un os à ne pas lâcher, une carcasse qui nous constituerait.
Texte : Estelle Savasta en collaboration avec les acteurs et actrices
Mise en scène : Estelle Savasta
Avec : Clémence Boissé , Najda Bourgeois, Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech, Matéo Thiollier Serrano
Assistanat à la mise en scène Titiane Barthel
Musique Ruppert Pupkin
Scénographie François Gauthier-Lafaye
Lumières Léa Maris
Costumes Cecilia Galli
Vidéo Antoine Giampaolo et Kristelle Paré
La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée Allée de la ferme Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « hippolyteamalaucoeur@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681405248 »}]
Cie Hippolyte a mal au coeur – Estelle SAVASTA Famille Amitiés
Danica Bijeljac
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