David Castello-Lopes Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

David Castello-Lopes

Jeudi 10 décembre 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 52 EUR

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

2026-12-10

Délicieux est le nouveau spectacle de David Castello-Lopes.

J’ai failli appeler ce spectacle Le plaisir . Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé Délicieux c’est un spectacle familial.





En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains. Bien sûr que le plaisir peut venir d’un verre de chasselas qu’on fait durer sur les bords du lac au printemps. Mais il peut aussi être provoqué par le décès d’un être que l’on n’aime pas. Bien sûr qu’une promotion inattendue au sein de l’entreprise provoque la joie. Mais aussi le fait de manger du gruyère à Gruyères, ou de savoir quand on est français qu’on ne prononce pas le z de Étivaz (ce qui nous permet de corriger avec délectation tous les nuls qui font la faute).





Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir, dans une mise en abîme aussi délicieuse que de manger du gruyère à Gruyères.



David Castello-Lopes .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English:

Délicieux is the new show by David Castello-Lopes.

