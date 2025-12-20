DAVID HALLYDAY ZENITH DE PAU Pau

DAVID HALLYDAY

ZENITH DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse
Pau
Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : 2026-11-28

REQUIEM POUR UN FOU

LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé

SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. .

