DAVID HALLYDAY ZENITH DE PAU Pau samedi 28 novembre 2026.
DAVID HALLYDAY
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
REQUIEM POUR UN FOU
LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY
En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…
Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.
Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé
SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.
Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !
REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE
Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
