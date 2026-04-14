David Hallyday Troyes
David Hallyday Troyes vendredi 20 novembre 2026.
Troyes
David Hallyday
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 55 – 55 – 75 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…
Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le coeur de millions de fans.
Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.
Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !
REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE
Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’oeuvre de son père, comme un pacte.
Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…
REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.
CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ ! .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
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English :
L’événement David Hallyday Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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