David Sun Titi | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:00:00
2026-10-02
Venez voir David Sun dans son spectacle Titi le vendredi 2 octobre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see David Sun in his show Titi on Friday October 2 at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
