DAVID TRUE Saint-Alban-sur-Limagnole
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
DAVID TRUE
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez passer une belle soirée en musique avec David True !
Vendredi 31 juillet
À partir de 20 h 30
Le Chemin des Sens
13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
️ Entrée gratuite
Au programme une ambiance chaleureuse, de la musique live et un moment convivial à partager entre amis ou en famille.
Nous vous attendons nombreux !
Venez passer une belle soirée en musique avec David True !
Vendredi 31 juillet
À partir de 20 h 30
Le Chemin des Sens
13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
️ Entrée gratuite
Au programme une ambiance chaleureuse, de la musique live et un moment convivial à partager entre amis ou en famille.
Nous vous attendons nombreux ! .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie
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English :
Come enjoy a wonderful evening of music with David True!
? Friday, July 31
? %C0 Starting at 8:30 p.m.
? Le Chemin des Sens
13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
?? Free admission
On the program: a warm atmosphere, live music, and a fun time to share with friends or family.
We hope to see many of you there!
L’événement DAVID TRUE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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