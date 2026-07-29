Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

DAVID TRUE

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez passer une belle soirée en musique avec David True !

Vendredi 31 juillet

À partir de 20 h 30

Le Chemin des Sens

13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

️ Entrée gratuite

Au programme une ambiance chaleureuse, de la musique live et un moment convivial à partager entre amis ou en famille.

Nous vous attendons nombreux !

Venez passer une belle soirée en musique avec David True !

Vendredi 31 juillet

À partir de 20 h 30

Le Chemin des Sens

13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

️ Entrée gratuite

Au programme une ambiance chaleureuse, de la musique live et un moment convivial à partager entre amis ou en famille.

Nous vous attendons nombreux ! .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

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English :

Come enjoy a wonderful evening of music with David True!

? Friday, July 31

? %C0 Starting at 8:30 p.m.

? Le Chemin des Sens

13, Grand Rue, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

?? Free admission

On the program: a warm atmosphere, live music, and a fun time to share with friends or family.

We hope to see many of you there!

L’événement DAVID TRUE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Margeride en Gévaudan