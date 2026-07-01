Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS

A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS

A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07 .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

SATURDAY, AUGUST 1: STARTING AT 4 P.M. SMALL FARMERS’ MARKET

STARTING AT 6 PM: PIZZAS BAKED IN THE VILLAGE OVEN. RESERVATIONS REQUIRED BY WEDNESDAY, JULY 29

L’événement PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan