UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Alban-sur-Limagnole

PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole

PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Lajo
Ville
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Saint-Alban-sur-Limagnole

PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS
A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07
L’association Nature & Culture de Lajo présente:

SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS
A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07   .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

SATURDAY, AUGUST 1: STARTING AT 4 P.M. SMALL FARMERS’ MARKET
STARTING AT 6 PM: PIZZAS BAKED IN THE VILLAGE OVEN. RESERVATIONS REQUIRED BY WEDNESDAY, JULY 29

L’événement PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan

À voir aussi à Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère)