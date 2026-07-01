PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE
Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’association Nature & Culture de Lajo présente:
SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS
A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07
L’association Nature & Culture de Lajo présente:
SAMEDI 1ER AOUT A PARTIR DE 16H PETIT MARCHE PRODUCTEURS
A PARTIR DE 18H PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE. RESERVATIONS OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 29/07 .
Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99
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English :
The Nature & Culture Association of Lajo presents:
SATURDAY, AUGUST 1: STARTING AT 4 P.M. SMALL FARMERS’ MARKET
STARTING AT 6 PM: PIZZAS BAKED IN THE VILLAGE OVEN. RESERVATIONS REQUIRED BY WEDNESDAY, JULY 29
L’événement PETIT MARCHE PRODUCTEURS ET PIZZAS CUITES AU FOUR DU VILLAGE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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