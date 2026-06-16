Saint-Alban-sur-Limagnole

CONCERT D’ÉTÉ

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le Ciné-Théâtre vous invite à un voyage musical au cœur de la Méditerranée avec ALWAN, un duo qui fait dialoguer les traditions modales et les sonorités contemporaines.

Le Ciné-Théâtre vous invite à un voyage musical au cœur de la Méditerranée avec ALWAN, un duo qui fait dialoguer les traditions modales et les sonorités contemporaines.

Porté par Julie Ettabaâ (chant, percussions) et Juliette Grimont (chant, oud), ALWAN les couleurs en arabe revisite des chants ancestraux du pourtour méditerranéen en les mêlant à des influences actuelles, notamment électro-pop. Accompagnées du oud et des percussions sur cadre, les deux musiciennes offrent un répertoire vibrant où se croisent l’Andalousie, le Maghreb, le Moyen-Orient, l’Anatolie et la Grèce.

Leurs voix, à la fois puissantes et délicates, racontent l’amour de la nature, le rêve éveillé, la condition féminine, la liberté et l’exil, dans une création sensible et lumineuse qui traverse les cultures et les époques. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 80 37 83 83

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English :

The Cin%E9-Th%E9%E2tre invites you on a musical journey to the heart of the Mediterranean with ALWAN, a duo that blends modal traditions with contemporary sounds.

L’événement CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental