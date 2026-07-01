Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER TERRE EXPOSITION D’ETE DE LAJO

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER TERRE

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER TERRE .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

EARTH WORKSHOP

L’événement ATELIER TERRE EXPOSITION D’ETE DE LAJO Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan