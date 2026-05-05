Granville

Davide Trani en concert acoustique

51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Davide Trani propose un concert intime où la guitare devient langage et la voix, récit.

Entre compositions originales et pièces inspirées des traditions méditerranéennes, Davide présente sa Rumba Italienne.

Porté par la proximité qu’offre le Théâtre de la Haute Ville, ce concert est un voyage musical, intime et solaire. .

51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 11 25 75 29 davide.trani92@gmail.com

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English : Davide Trani en concert acoustique

L’événement Davide Trani en concert acoustique Granville a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer