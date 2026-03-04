De 7 à 77 ans, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

De 7 à 77 ans Lundi 20 juillet, 11h00 Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Début : 2026-07-20T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Franck buirod l’auteur à succès de « Marinella » pour Victoria Abril et plébiscité par Pierre Richard, Daniel Russo, Jean Philippe Daguerre, pour ses autres pièces dont « et si c’était elle » énorme succès à Avignon depuis 3 ans, nous embarque désormais dans cette histoire intergénérationnel particulièrement touchante et drôle. Une ode à la vie entre un grand père et son petit fils où aucun sujet n’est épargné; la vie, la mort, l’argent, l’amour, la littérature, les téléphones, les boites de nuits, le sexe, la montagne, la pêche et le bon vin.

Aux yeux de l’auteur, l’unique chose importante de cette existence est de pouvoir transmettre. Cela donne du sens.

Et à travers cette pièce « de 7 à 77 ans », le public savoure, en étant témoin de cet échange si intime d’1h10, et trouve assurément son sens à la vie avec humour.

« Le petit-fils était venu récupérer 100 euros auprès de son grand-père, il repartira avec une bien plus grande richesse et une maturité salvatrice ».

