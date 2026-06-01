Olivet

De Corps à Cordes

Abbaye de Clairmont Olivet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert de Corps à Cordes

Les élèves des classes de cordes, les ensembles vocaux Voce Felice et Les voix du chœur et les classes de hip-hop vous font découvrir l’abbaye de Clairmont. Un concert hors du temps dans un lieu extraordinaire pour passer une douce soirée soirée au soleil couchant.

Entrée libre, réservation obligatoire .

Abbaye de Clairmont Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire

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English :

De Corps %E0 Cordes Concert

L’événement De Corps à Cordes Olivet a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME