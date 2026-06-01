De Corps à Cordes Olivet
De Corps à Cordes Olivet vendredi 19 juin 2026.
Olivet
De Corps à Cordes
Abbaye de Clairmont Olivet Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert de Corps à Cordes
Les élèves des classes de cordes, les ensembles vocaux Voce Felice et Les voix du chœur et les classes de hip-hop vous font découvrir l’abbaye de Clairmont. Un concert hors du temps dans un lieu extraordinaire pour passer une douce soirée soirée au soleil couchant.
Entrée libre, réservation obligatoire .
Abbaye de Clairmont Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire
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English :
De Corps %E0 Cordes Concert
L’événement De Corps à Cordes Olivet a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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